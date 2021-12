이준석 "민주당 고3보다 우리가 더 우월" 고교생 연설 공유하며 與 저격

선대위 출범식서 연설한 김민규군 영상 공유



[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 당 선대위 출범식에서 연설한 고등학교 3학년 김민규 군을 극찬하면서 "우리 고3이 더불어민주당 고3보다 우월할 것"이라고 주장했다.

이 대표는 6일 자신의 페이스북에 김군의 연설 영상을 공유하면서 "모두 한 번씩만 이 영상을 보시라. 김민규 당원, 꼭 언젠가는 후보 연설문을 쓰고 후보 지지 연설을 할 날이 있을 것"이라고 말했다. 김군은 국민의힘 당 대변인 선발 토론 배틀인 '나는 국대다' 최연소 도전자로 8강까지 진출했다.

김군은 이날 '불협화음'이라는 키워드로 연설을 했고, 연설 도중 여러 차례 청중의 박수가 쏟아졌다. 김군은 연설에서 "국민의힘의 발자취는 항상 불협화음이었다. 대선이라는 항해의 여정에서 우리 콘셉트는 불협화음이어야 한다"라며 "사람들이 정말 열광하는 지점은 똑같은 것들 사이에 튀는 무언가. 그들(민주당)과는 다르게 국민에게 감동을 줄 수 있는 새로운 작품을 만들어야 한다"고 강조했다.

김군은 또 "우리는 여의도 문법으로 이해할 수 없었던 30대 당 대표가 세운 정당", "남들처럼 조직이나 사람에 충성하는 게 아니라 공정과 법치에 충성하는 후보가 있는 정당"이라며 이 대표와 윤석열 대선후보를 치켜세웠다.

이에 대해 이 대표는 "우리 고3이 더불어민주당 고3보다 우월할 것"이라고 평가했다. 이 대표가 지칭한 '민주당 고3'은 민주당 광주 지역 공동선대위원장으로 임명된 만 18세 고3 남진희양을 지칭한 것으로 추측된다.

앞서 이 대표는 지난달 28일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 민주당이 남양을 선대위원장으로 발탁한 것을 두고 "저희가 토론 배틀을 했을 때 19살의 김민규군이 참여해 8강에 갔고 떨어졌다. 김군은 기회를 얻고 경쟁했으나 민주당 선대위원장이 되신 분은 그냥 지명받은 것"이라며 비판적인 메시지를 낸 바 있다.

다만 일각에선 이 대표가 쓴 '우월'이라는 표현을 지적하기도 했다. 이 대표의 해당 게시글 댓글엔 "애들 데리고 당 대표가 우월이 뭐냐. 정치에도 금도가 있다", "'우리 고3 민주당 고3'이라니, 무슨 같은 고3을 갈라치기 하냐. 아이들한테 증오심, 경쟁심을 불어 넣네. 이건 좀 선 넘은 듯" 등 부적절한 발언이라는 비판이 이어졌다.

