이재명, 조국사태 거듭 사과…"'내로남불'은 잘못, 작은 흠도 책임져야"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 이른바 '조국 사태'에 대해 거듭 사과했다.

이 후보는 6일 오후 MBC '뉴스외전'에 출연해 "민주 진영에 더 높은 도덕적 수준을 국민들이 요구한다"며 "작든 크든 잘못은 잘못이고 (민주당이) 투명한 사회, 공정한 사회를 부르짖어 왔으니 감수해야 한다"고 말했다.

이 후보는 "'상대방과 비교해 잘못이 크지 않으니 저쪽의 잘못을 같이 얘기해라'고 하는 건 공직자들이 할 말은 아니다"며 "공정 사회를 부르짖어 온 민주 진영인 만큼 작은 흠에 대해서도 크게 책임지는 게 맞다"고 지적했다.

그러면서 "그 점에 대해서 우리 민주당이 충분하게 책임을 지지 않았다. 소위 말하는 '내로남불'(내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜) 태도에 국민들이 화를 내는 것"이라고 덧붙였다.

다만 조국 전 법무부 장관의 가족을 향한 검찰의 수사 방식에 대해서 이 후보는 "당연히 검찰이 '검찰개혁'을 거부하기 위해서 먼지털이 수사, 가혹한 별건 수사를 했다고 본다"며 "검찰개혁을 왜 해야하는지 가장 극명하게 보여준 게 조국 가족 수사"라고 짚었다.

이 후보는 이어 "검찰의 행태도 잘못됐고 특히 그 중 과도한 압수수색 문제, 경마·마녀사냥식 허위사실 유포를 검찰이 한 것이다. 저도 똑같이 당했다"고 했다.

아울러 이 후보는 "민주당은 이 문제에 대해 지금껏 충분하게 억울함을 얘기해왔다"며 "하지만 책임질 부분에 대해서는 책임있는 자세를 취하지 못했다. 저라도 책임지자는 차원에서 (조국 사태 관련) 사과 말씀을 드린 것"이라고 말했다.

