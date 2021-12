창원대 이호영 총장, 전국 국·공립대 총장협의회 회장 선출

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교 이호영 총장이 전국 국·공립대학교 총장협의회 회장으로 선출됐다.

창원대학교는 지난 3일 라마다프라자 제주호텔에서 개최된 '2021년도 제4차 총장협의회'에서 이 총장이 제29대 국·공립대 협의회 회장으로 선출됐다고 6일 밝혔다. 임기는 2022년 1월 1일부터 1년간이다.

이 총장은 "학령인구 감소, 코로나19 팬데믹 장기화 등에 따른 대전환의 시기에 중책을 맡게 되어 어깨가 무겁다"며 "회원교 간 견고한 협력과 소통을 통해 고등교육과 지역사회, 대한민국의 도약을 위한 국·공립대의 책무를 다할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 국·공립대 협의회는 전국 41개 국·공립대학교 총장의 협의기구로, 회원대학 상호 간 협력을 통한 우리나라 대학 교육 발전에 이바지하기 위해 지난 1992년 창립됐다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr