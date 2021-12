경기도, 2022년도 국비 16조 5605억 원 확보‥ 역대 최대 규모

별내선 복선전철 등 65개 사업 3288억 원 증액

지역화폐 예산 840억 원 증가한 1400억 원 확보

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 2022년도 예산으로 국비 16조 5605억 원을 확보했다.

도는 6일 "2022년도 정부 예산 수정안을 통해 올해보다 1838억 원(1.1%) 늘어난 역대 최대 규모의 국비를 확보했다"며 이같이 밝혔다.

애초 정부 예산안에 포함한 경기도 국비 확보 규모는 16조 2317억 원이었으나 국회 심의 과정에서 3288억 원이 늘어났다.

늘어난 사업 예산은 ▲사회간접자본(SOC) 구축 사업비 1640억 원(월곶-판교 복선전철 467억 원 등) ▲경제·일자리 사업비 858억 원(지역사랑 상품권 확대 발행 지원 840억 원 등) ▲문화·교육 사업비 384억 원(유아교육비 보육료 지원 363억 원 등) ▲기타 사업비 406억 원(광역버스 준공영제 사업 212억 원 등)이다.

특히 지역화폐 예산은 애초 편성에서 지난해보다 크게 감소한 약 560억 원이었지만, 소비위축 해소와 지역 소상공인 및 골목상권 활성화를 위한 예산 증액 요청으로 840억 원이 늘어난 1400억 원을 확보했다.

전체 사회간접자본(SOC) 예산도 철도와 도로 사업 위주로 편성, 올해 4조 1697억 원에서 내년은 4조 4073억 원으로 2376억 원이 증가한 예산을 확보했다.

대표 사업은 ▲수도권 광역급행철도 A노선(파주~삼성) 3309억 원 ▲구리~안성(서울_세종) 고속도로 6706억 원 ▲수도권 제2순환(김포-파주) 고속도로 1825억 원 등이다.

보건·복지 예산은 경기도 인구증가와 국가 복지정책 확대에 힘입어 올해 8조 9183억 원에서 2022년은 9조 1419억 원으로 9조 원 시대를 열었다.

▲의료급여 1조 4223억 원 ▲기초연금 2조 8901억 원 ▲생계급여 9140억 원 등이 대표 사업이다.

최원용 도 기획조정실장은 "역대 최대 국비를 확보하게 됐다"며 "어렵게 확보한 국비를 적시적소에 신속 집행해 최대한 정책 효과를 낼 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.

