"산유국·소비국, 성공적 경협모델" 에쓰오일 대표 산업훈장 받았다

[아시아경제 최대열 기자] 후세인 알 카타니 에쓰오일(S-OIL) 대표가 6일 열린 제58회 무역의날 기념식에서 은탑산업훈장을 받았다.

알 카타니 최고경영자(CEO)는 5조원을 투자한 울산 정유·석유화학 복합시설을 성공적으로 가동하고 코로나19 상황에서도 7조원 규모 후속투자를 차질 없이 추진해 국가 수출경쟁력을 끌어올린 공로를 인정받아 유공자로 선정됐다. 에너지전환·탄소중립 등에 대히배 ESG위원회를 만들고 수소산업 등 선제적으로 대처한 점도 인정받았다.

에쓰오일은 사우디 국영석유회사 아람코의 자회사 AOC(Aramco Overseas Company B.V.)가 최대주주로 있다. 사우디아라비아 출신의 알 카타니 CEO는 아람코에서 29년간 일하고 2019년 6월 에쓰오일 대표로 왔다. 신규 석유화학 복합시설을 안정적으로 운영하고 공장 전체의 효율성을 높이는 결정으로 실적 상승을 이끌었다고 회사는 설명했다.

코로나19로 역내 정제시설이 가동률을 낮출 때도 꾸준히 가동했으며 올해 3분기까지 영업이익은 1조7000억원으로 회사 설립 후 가장 많은 수준이다. 연말까지 수출실적은 120억달러를 넘길 것으로 예상된다. 특히 올 상반기 아람코의 싱가포르 자회사와 35억달러 규모의 공급계약을 맺는 데 주도적으로 나서는 등 에쓰오일이 산유국과 소비국의 성공적인 경제협력 모델이라는 점을 보여줬다.

