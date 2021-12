코스피, 롤러코스터 흐름...하락 출발 후 장중 상승 반전

[아시아경제 박지환 기자] 6일 오전 하락세를 지속하던 코스피가 장중 상승 전환에 성공했다.

이날 오전 11시12분 기준 코스피는 전 거래일보다 4.63포인트(0.16%) 오른 2972.27를 기록했다. 지수는 전장보다 13.51포인트(0.46%) 낮은 2954.82에서 출발했다. 이후 2930선까지 내려갔지만 차츰 낙폭을 줄이는 모습을 보이다 결국 상승 전환했다.

현재 장초반 매도 우위를 보였던 외국인이 90억원 순매수하고 있다. 개인 투자자 역시 988억원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 기관은 1097억원 순매도했다.

같은 시간 코스닥은 전장보다 8.53포인트(0.85%) 낮은 989.94를 나타냈다. 지수는 전장보다 8.40포인트(0.84%) 내린 990.07에 출발해 하락세를 지속 중이다.

코스닥에서는 개인이 3746억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 2736억원, 1042억원 순매도했다.

