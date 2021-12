한국자동차기자협회 "12월의 차, 제네시스 GV60 선정"

[아시아경제 이창환 기자] 한국자동차기자협회는 12월의 차에 제네시스 GV60를 선정했다고 6일 밝혔다.

이달의 차는 기자협회 산하 올해의 차 선정위원회가 전월 1일부터 말일까지 한 달 동안 출시된 신차와 부분변경 모델을 대상으로 심사해 발표한다.

평가 항목은 ▲내/외부 디자인 및 감성 품질 ▲안전성 및 편의 사양 ▲파워트레인 성능 ▲에너지 효율성 및 온실가스 배출 ▲상품성 및 구매 의향도 등 5개로 구성된다.

지난 11월에 출시된 신차 중에 BMW 뉴 X3, BMW iX, 제네시스 GV60(브랜드 가나다순)가 12월의 차 후보에 올랐으며 제네시스 GV60가 40점(50점 만점)을 얻어 12월의 차로 최종 선정됐다.

제네시스 GV60는 에너지 효율성 및 온실가스 배출 항목에서 8.7점(10점 만점)의 높은 점수를 받았으며, 안전성 및 편의 사양 항목에서 8.3점을 획득했다.

류종은 올해의 차 선정위원장은 “제네시스 GV60는 역동적인 우아함을 구현한 디자인과 스포츠카 못지않은 파워풀한 주행성능이 돋보이며, 1회 충전 최대 주행가능 거리가 451km에 달한다”고 밝혔다.

이어 “전기차 전용 플랫폼 E-GMP가 적용된 첫 번째 제네시스 전기차인 GV60는 승객과 교감하는 혁신적인 기술이 대거 탑재된 것도 특징”이라고 덧붙였다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr