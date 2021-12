안철수 "청년들의 좋은친구 되겠다"…'청년내각' 출범

홍준표 의원의 '청년의꿈'에 두 번재 게시글 올려

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대선후보의 '청년'에 대한 구애가 이어지고 있다. 5일 홍준표 국민의힘 의원의 '청년의꿈'에 두 번째 글을 올렸고, 청년 내각도 출범시켰다.

안 후보는 이날 오전 청년의꿈 홈페이지에 작성한 글에서 "먼저 청년들의 마음을 함께 들으려고 한다"며 "무엇을 주고 무엇을 제시하기보다는, 달콤한 이야기로 마음을 얻기보다는 진심 어린 고민들과 비판을 먼저 듣겠다"고 밝혔다. 그러면서 그는 "여러분의 '좋은 친구'가 될 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

안 후보는 "놀라웠다. 청년들과 '쇼' 아닌 진실한 '소통'이 이뤄진다는 것은 정치판에서는 드문 일이기 때문"이라며 "부럽기도 하다. 왜 이처럼 밝은 청년의 공간을 진작 만들지 못했나 싶다"고 얘기했다. 안 후보는 지난 2일에도 청년의꿈에 '왜 청년들은 홍준표 의원님을 좋아하고 열광할까요?'라는 제목의 글을 올린 바 있다. 청년의꿈은 홍 의원이 만든 온라인 청년 플랫폼이다.

대신 안 후보는 본인의 청년 공약을 검증하고 이를 구체화시켜 제안하는 '청년 내각'을 출범시켰다. 공정교육부, 선진국방부, 안심주거부, 미래일자리부, 지속가능복지부로 구성됐고, 총리는 김근태 청년최고위원이 맡는다. 청년 내각은 자체 부처회의를 진행한 뒤 국무회의를 열어 안 후보와 직접 토론을 진행할 계획이다. 고충처리위원회 블로그도 운영하면서 청년들과 소통한다. 1기 청년 내각이 한 달 동안 활동하면 이어 2기가 이어질 예정이다.

안 후보는 이날 오전 서울 여의도 하우스 카페에서 열린 청년 내각 출범식에서 "청년은 대한민국의 미래다. 제가 처음 정치를 시작한 이유가 청년 문제 해결을 위해서였다"며 "벌써 10년 전이지만 청춘 콘서트를 통해서 청년들과 머리가 아닌 가슴으로 많은 공감을 하고, 제 나름대로 위로하고, 여러 가지 방법을 조언해줬지만 대학교수가 할 수 있는 역할은 거기까지밖에 없었다. 그래서 고민 끝에 청년 문제를 직접 해결하기 위해 정치에 뛰어든 것"이라고 설명했다.

이와 함께 안 후보는 "정치가 사익 추구가 아닌 공익을 위함이란 초심은 전혀 변함이 없다"며 "청년들의 문제는 사실 대한민국의 지속 가능성과 동일한 말이라고 생각한다. 청년의 미래가 보장이 되어야 대한민국이라는 나라가 미래에도 존재할 것 아니겠나"라고 강조했다.

