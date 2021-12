광주 동구, 산수동 도시공원 2곳 새 단장

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 지난 3일 산수동 두암 제2근린공원과 율곡어린이공원 등 도시공원 2개소를 재단장하고 기념식을 개최했다고 5일 밝혔다.

이날 기념식은 임택 동구청장을 비롯해 시·구의원, 주민 등 90여 명이 참석한 가운데 경과보고, 기념식수에 이어 공원을 함께 둘러보는 시간을 가졌다.

산수동 두암 제2근린공원과 율곡어린이공원은 그동안 율곡초등학교 재학생들과 인근 아파트 거주민의 휴식공간으로 이용돼왔으나 시설 노후화로 주민 편의성과 안전성이 떨어져 시설보완 등 요구가 잇따랐다.

동구는 지난해 광주광역시 공모사업으로 확보된 사업비 5억 원을 투입해 근린공원과 어린이공원 등 도시공원 2개소를 정비해 노후 시설물을 교체하고 어린이들을 위한 체험 놀이공간을 확충·조성했다.

먼저 산수동 두암제2근린공원은 노후 야자매트 교체, 보안등 7개소 신설, 이팝나무를 비롯한 꽃 피는 수목 4천여 주 식재 등 공원 환경을 새롭게 정비·개선했다.

율곡어린이공원은 전면 재정비를 통해 회전 네트 등 체험 놀이시설 3종을 설치하는 등 다양한 창의적 활동공간을 조성하고 특히 중장년·노년층을 위한 체육시설과 연계한 편의시설과 휴식공간을 조성해 남녀노소 다양한 연령대의 주민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

동구 관계자는 "주민들의 오랜 숙원사업 중 하나인 산수동 도시공원을 재정비해 안전이 확보된 휴식공간으로 주민들에게 다시 선보일 수 있게 돼 기쁘다"면서 "앞으로도 주민들의 건강 확보 등 삶의 질 향상을 위한 도심 속 녹지공간과 휴식공간을 꾸준히 확충해나가겠다"고 말했다.

