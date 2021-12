디지털 성범죄 지역특화상담소, 10개소로 확대

내년부터 광주, 대전, 인천, 충북 신규 운영

상담·삭제지원·수사·법률·의료 연계 등 6703건

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부는 디지털 성범죄 대응과 피해자 지원을 강화하기 위해 내년부터 '디지털 성범죄 지역 특화상담소'를 10개소로 확대 운영한다고 5일 밝혔다.

올해 특화상담소를 운영한 6개 지역(경남, 경북, 대구, 부산, 전북, 제주)과 함께 광주, 대전, 인천, 충북에도 특화상담소가 신설된다. 기존 지역 운영실적과 신규 신청지역의 수요, 수행기관 역량 등을 고려해 선정됐다.

인천과 부산은 자체 디지털 성범죄 피해자 전담 지원기관을 이미 운영 중이거나 운영할 예정인 지역으로 해당 시·도에 디지털 성범죄 특화 사업을 지원해 특화상담소와 지자체 센터 등 피해자 지원 기관 간 협력을 강화해 나갈 계획이다.

특화상담소는 성범죄 피해를 지역 단위로 지원하고자 2021년부터 시작된 시범사업으로 7개 시도에서 운영됐다.

디지털 환경에 전문성이 있는 상담사(개소당 2명)를 중심으로 디지털 성범죄 피해자에게 심층 상담, 삭제 지원, 수사·법률·의료 연계 등 맞춤형 서비스를 지원했다. 올해 11월19일 기준으로 총 6703건을 지원했다. 치유회복 프로그램 지원 건수는 218건이다.

디지털 성범죄 피해가 주로 10~20대인 저연령층에서 발생한다는 점을 고려해 피해자뿐 아니라 피해자의 보호자 대상으로도 치유 회복 프로그램을 운영했다.

황윤정 여가부 권익증진국장은 "앞으로 특화상담소를 통해 지역에 거주하는 디지털 성범죄 피해자들이 보다 신속한 맞춤형 지원을 받을 수 있을 것으로 기대한다"며 "디지털 성범죄 피해 지원 수요가 증가함에 따라 디지털 성범죄 피해자지원 센터, 특화상담소, 지자체 센터 등 피해자 지원기관 간 연계와협력 방안을 강구해 나갈 계획"이라고 말했다.

