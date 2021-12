베트남서 '격리 생산' 협력사 자금난…삼성전자 무이자 대출 지원

[아시아경제 김혜원 기자] #. 삼성전자에 스마트폰 커버를 공급하는 A사 베트남 법인은 하반기 전략 스마트폰 생산 준비가 한창인 7월 코로나19 확산으로 '격리 생산'을 해야만 했다. 당시 현지 지역 봉쇄로 많은 직원이 출근을 할 수 없었고, 그나마 출근이 가능한 직원이 사업장 내에서 일하기 위해서는 사내에서 숙식을 해결해야 했다. 인력 이동 제한에 따라 계획의 절반에도 생산량이 미치지 못할 정도로 가동률은 떨어지고 협력회사로부터 부품 수급도 차질이 생겼다. 직원 대상 PCR 검사 비용이 증가하면서 경영 상황은 급격히 악화됐다. 이러한 위기 상황에서 A사는 삼성전자의 지원으로 신속한 격리 생산 체제를 구축해 위기 해결의 돌파구를 찾았다. 삼성전자는 협력사가 인근 학교를 임시 숙소로 활용할 수 있도록 박닌·박장성과 협의에 나섰고 숙소에 꼭 필요한 전기·수도와 같은 시설의 보수를 지원했다. 임시 숙소와 사업장 간 출퇴근이 용이하도록 통근버스도 마련했다. A사의 사업장 가동률은 점차 올라갔고 경영도 안정을 찾아갔다. A사 베트남 법인장은 "삼성전자의 긴급 자금 지원이 코로나19와 격리 생산으로 인한 자금난을 해소하는 데 큰 도움이 됐다"고 전했다.

삼성전자가 베트남에서 코로나19 확산으로 어려움에 처한 현지 진출 협력사의 생산과 경영 안정화를 지원한 사례다. 삼성전자는 5일 베트남 코로나19 확산이 심각한 상황에서도 비상 생산 체제를 운영하며 어려움을 함께 극복한 120여개 협력사를 대상으로 총 2200여억원의 자금을 무이자로 대출 지원하고 있다고 밝혔다.

현재까지 신청한 협력사는 80여개에 달한다. 이 중 50여개사가 총 1000여억원을 지원받았다. 나머지 30여개 협력사에 대한 자금 지원도 순차적으로 진행할 예정이다.

코로나19 장기화로 경영난 겪는 베트남 진출 협력사 무이자 대출 지원

삼성전자 협력사들이 위치하고 있는 하노이와 호치민 인근 지역은 코로나19 확산세에 따라 5월부터 9월까지 지역이나 공단이 통째로 봉쇄되는 비상 상황이 지속됐다.

현지 지방정부는 전 주민의 출퇴근을 포함한 이동을 제한하고 영업 활동도 통제했다. 생산과 수출을 위해 가동이 꼭 필요한 기업은 사업장 내부나 인근에 임시 숙식 시설 등을 갖추고 철저한 방역 조치를 이행하는 조건으로 일부 생산을 할 수 있는 격리 생산 체제를 운영해야 했다.

생산을 이어가기 위해 삼성전자 법인과 협력사들은 기존의 기숙사뿐만 아니라 사내 교육 시설, 인근 학교 등에도 긴급하게 임시 숙소를 마련했다. 간이침대, 텐트 등을 활용한 숙소 공간 확보도 문제였지만 침구류·세탁실·화장실·샤워실·식당 등을 급하게 마련하기 위한 비용, 모든 근무 인력에 대해 필수적이고 반복적으로 실시해야 했던 PCR 검사 비용, 각종 방역물품 구매 비용 등 필요한 운영 자금이 계속 증가했다.

이에 삼성전자는 코로나19 사태 장기화로 경영 상황이 여의치 않았던 베트남 협력사들이 격리 생산까지 운영하며 어려움이 커진 것을 파악했다. 삼성전자는 비상 생산을 실시해 글로벌 공급망을 유지해 준 협력사들을 도울 수 있는 방안을 적극 검토한 끝에 무이자 대출 지원을 결정했다.

협력사와 코로나19 극복 상생…통근버스·에어컨 설치·진단키트 구입비 등 지원

삼성전자는 이번 무이자 대출 지원 외에도 베트남 진출 협력사를 대상으로 코로나19 극복을 위한 다양한 지원 활동을 펼쳤다. 베트남 중앙·지방정부와 협력해 협력사 임직원들이 우선적으로 백신 접종을 받을 수 있도록 도왔고 협력사가 신속하게 인근 학교 등에 숙소를 마련해 격리 생산을 실시할 수 있도록 지원했다.

또 외부 숙소와 협력사 간 통근버스 운영, 숙소 내 에어컨 설치, 근무 인력을 위한 코로나19 신속 진단키트 구입비, 침구류·생활용품 등을 지원해 협력회사가 안정적인 생산 활동을 할 수 있도록 했다.

삼성전자 관계자는 "앞으로도 협력사의 애로 해소를 위해 실질적으로 필요로 하는 부분에 대한 지원을 이어나갈 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr