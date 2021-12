민주당 "3김 선대위는 반창고 땜빵, 윤석열 무능만 드러나"

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당이 윤석열 국민의힘 후보와 이준석 국민의힘 대표 간의 합의를 두고 "반창고로 땜빵한 불안한 봉합"이라고 평가했다.

4일 박찬대 민주당 선대위 수석대변인은 논평을 통해 "국민의힘이 이 대표의 선대위 참여 여부로 불거진 내부 갈등을 '김종인 위원장 중심의 3김 선대위'라는 반창고로 봉합했다"고 밝혔다.

박 대변인은 "이번 사태는 윤석열 후보의 부재한 정치 철학, 무능한 리더십의 실체를 적나라하게 드러낸 사건"이라고 평했다. 이어 "권력 암투에만 혈안이 돼 있는 '문고리 윤핵관(윤 후보 측 핵심 관계자)'들의 실체도 드러났다"면서도 "그들에 대한 인사 조처는 없어 보인다"라고 덧붙였다.

또한 박 대변인은 "이 대표는 김종인 위원장을 지켜 신(新) 윤핵관이 되려 하고, 윤 후보는 구(舊) 윤핵관들을 지켰다"며 "국민이 바라는 쇄신이라는 수술을 외면하고, 반창고로 땜방한 불안한 봉합"이라고 지적했다.

박 대변인은 "이번 신구 세력의 권력 쟁투를 모르쇠로 일관하는 윤 후보의 무책임과 문고리 암투 정치에 언제든 흔들릴 수 있는 윤 후보의 불안한 정치 노선을 여과 없이 드러냈다"며 "국민께 사과 한마디 없이 폭탄주에 취해 만든 봉합의 결말이 고작 '구태 3김 선대위'라는 점도 유감스럽다"고 비판의 목소리를 높였다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr