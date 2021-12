광주 '붕괴참사' 뒷돈 챙긴 70대 브로커, 첫 재판서 혐의 부인

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 '학동참사'와 관련해 뒷돈을 받은 혐의로 기소된 조직폭력배 두목 출신인 70대 브로커가 첫 재판에서 혐의를 부인하고 공동 피고인에게 책임을 떠넘겼다.

광주지법 형사10단독 김용민 판사는 3일 변호사법 위반 혐의로 기소된 '학동파' 두목 출신인 이모씨(74)와 태평타워 대표 주모씨(70)의 첫 공판기일을 개최했다.

이들은 2019년 4월 동구의 한 장례식장에서 '동구 학동4구역 재개발 공사'에 참여하길 원하는 한 철거업체로부터 공사 수주 청탁 명목으로 1억원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

특히 이씨는 해당 재개발 조합장과 친구 사이이며, 조합장 관계자들과 두루 친분을 유지하고 있었다.

이씨 측은 혐의를 부인한 반면, 주 대표 측 변호인은 혐의를 인정했다.

이씨 측 변호인은 주 대표가 단독으로 범행을 실행한 것이라는 취지로 공모 관계를 부인했다.

주씨 측 변호인은 "공동 공모자가 책임을 떠넘기고 있어서 향후 증인신문에서 입증하겠다"고 밝혔다.

검찰 측은 피고인을 비롯해 돈을 준 철거업체 운영자 등을 증인으로 신청했다.

다음 재판은 내년 1월 19일 오후 3시에 열린다.

한편 이씨는 문흥식(61) 전 5·18 구속부상자회장과 공모해 철거 공사 등 재개발 정비업체 선정을 알선해주고 한솔기업 등 업체로부터 금품을 받은 혐의로 기소돼 현재 재판을 받고 있다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr