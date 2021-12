호남대 공자아카데미, 제5회 한·중미술교류전 개막

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 공자아카데미(원장 이정림)는 지난 1일 '어우러짐(融)'을 주제로 '제5회 한·중미술교류전' 개막식을 갖고 오는 5일까지 온·오프라인을 병행한 전시한다고 3일 밝혔다.

이날 개막식에는 박상철 호남대학교 총장과 중국허베이미술대학교 장지엔민 부총장 및 양교의 출품 교수들이 함께 참석해

한·중수교 30주년을 앞두고 한·중 양국 간 문화예술 교류 촉진과 발전을 도모했다.

이번 교류전에는 전통 문화 요소를 융합시킨 유화 작품을 비롯 수묵화, 조각 작품 등 호남대 미술학과(학과장 구만채)와 중국허베이미술대(총장 쩐쫑이) 소속교수 및 석·박사 학생 60여명의 작품 총 100여점이 전시된다.

이정림 원장은 "이번 전시회는 한·중 예술의 상호 교류와 배움의 장일 뿐만 아니라 양교의 상호 융합과 협력 심화의 새로운 출발점이 될 것이다. 또한 학교의 국제교류와 학과 발전에도 새로운 탐색이 될 것이다"며 "매년 한·중미술전을 비롯해 폭넓은 민간 문화교류를 위한 지원을 지속할 것"이라고 밝혔다.

올해로 5회째 한중미술교류전에 참가하고 있는 허베이미술대학교는 중국 유일의 사립미술대학교로서, 2002년 설립돼 예술, 영화, 미디어 분야의 48개 전공에 7천 여 명의 학생들이 재학 중인 예술 종합대학교이다.

특히 대학 설립자인 쩐쫑이 총장은 국가 1급 미술가로 몽롱학파 창시자이자 중국화단에서 명성이 높은 유명화가이며 세계적으로 왕성한 작품활동을 펼치고 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr