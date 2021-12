'카카오같이가치' 누적 기부금 460억원 돌파

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오는 자사 기부 플랫폼 ‘카카오같이가치’의 누적 기부금이 460억원을 돌파했다고 3일 밝혔다.

'카카오같이가치'는 전문 기관이나 단체가 아니더라도 사회 문제 해결에 도움이 되는 공익적 주제라면 이용자 누구나 모금을 제안하고 기부 프로젝트를 개설할 수 있는 오픈 플랫폼이다.

2007년 12월부터 운영을 시작해 누적 기부금이 지난달 기준 금액 460억원을 기록했으며 총 참여건수는 4100만건을 돌파했다. 올해는 지난달까지 약 60억원의 기부금을 모았으며 참여건수는 590만건 이상을 기록했다.

카카오는 이날 지난 1년 동안 카카오같이가치에서 진행한 프로젝트 중 우수 공익 프로젝트 10개와 올해의 우수 기부자 5명을 소개하는 ‘2021 카카오같이가치 베스트 어워드’도 공개했다.

모금이 완료된 공익 프로젝트를 대상으로 심사한 결과 ▲사단법인 한국해비타트의 ‘독립유공자의 희생과 헌신, 잊지 않겠습니다’ ▲유니세프한국위원회의 ‘폭력으로부터 안전한 세상, 함께 만들어요’ ▲사회적협동조합 한강의 ‘수달이 돌아온 한강을 위하여’ 등의 프로젝트 10개가 올해의 모금함으로 선정됐다.

강승원 카카오같이가치 파트장은 "올 한해에도 카카오같이가치를 통해 다양한 테마의 모금 프로젝트에 참여해주신 많은 이용자들에게 감사드린다"며 "많은 사람들이 기부하는 기쁨을 경험하고 꼭 필요한 곳에 따뜻한 마음이 전달될 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr