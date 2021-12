"시진핑 방한 공감대…정상간 필요한 소통 추진"(1보)

서훈-양제츠 톈진 회담

中 "종전선언 추진 지지"

속보[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 주중 한국대사관은 전날 텐진에서 열린 서훈 청와대 국가안보실장과 양제츠 중국 공산당 정치국원 간 고위급 회담을 통해 한반도 평화 프로세스 진전 등 상호 관심사에 대해 논의했다고 3일 밝혔다.

양측은 "코로나19 상황이 안정돼 제반 여건이 갖춰지는 대로 시진핑 주석의 방한을 추진한다는 데 대한 공감대를 재확인했고, 그 이전이라도 정상 간 필요한 소통을 추진해 나가기로 했다"고 밝혔다. 이어 양측은 내년 한중수교 30주년을 맞아 한중 전략적 협력 동반자관계가 한층 더 심화·발전될 수 있도록 함께 노력해 나가기로 했다.

대사관은 양국 모두 한반도 정세가 안정적으로 관리되는 것이 중요하다는 데 공감했다면서 종전선언을 포함 한반도 평화 프로세스 진전을 위한 우리의 노력을 설명했다고 말했다.

이에 대해 중국 측은 우리의 종전선언 추진을 지지한다고 답했다고 전했다. 서 실장은 중국 측에 "미·중 관계의 안정적 발전이 동북아는 물론 세계 평화와 번영에 중요하다"고 전달한 뒤 중국 측의 미·중 간 소통 상황을 청취했다고 소개했다.

