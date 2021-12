“부산서 차 타고 유럽까지” … 동명대, 유라시아 횡단 프로젝트 협력

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 차를 타고 부산에서 유럽까지. 동명대학교가 부산트랜스유라시아와 지난 2일 협약을 체결했다.

협약은 2030부산엑스포 유치 염원과 두잉(Do-ing)의 글로벌 실천 등에 관한 협력에 대한 내용이다.

협약에는 동명대 전호환 총장, 이준하 대외협력부총장, 서종수 두잉대학 학장 등이 부산트랜스유라시아 유재진 공동조직위원장, 나호주 상임위원장, 한미영 대표 겸 집행위원장 등이 참석했다.

부산 트랜스 유라시아가 ‘2030부산엑스포 유치 염원 유라시아 횡단 두잉!’을 본격화했다.

부산 트랜스 유라시아는 ‘유라시아 원정대’를 준비 중이다. 프로그램은 2030부산세계박람회의 성공적 유치와 부산 도시 브랜딩 홍보를 위해 구성됐다.

‘유라시아 원정대’는 참여자가 친환경 모빌리티로 유라시아 대륙을 통과하는 프로젝트이다. 행사는 2022년 6월경에 부산에서 출발한다.

동명대는 2022,2023년 유라시아 원정대와 페스티벌 행사에 주관사로 협력해 재학생을 참여하게 한다.

산업통상자원부, 2030부산세계박람회범시민유치위원회, 부산광역시, 부산상공회의소, 메르세데츠벤츠 스타자동차, 현대자동차가 행사를 지원할 예정이다.

전호환 총장은 “유라시아횡단, 김우중사관학교로 학생이 해외체험을 포함한 두잉(Do-ing)교육을 받도록 해나갈 것”이라고 말했다.

동명대는 지난 18일 대우세계경영연구회와 글로벌 청년사업가 양성사업에 관한 협약을 체결했다. 협약은 ‘김우중 사관학교’에 매년 최대 20명 학생을 보낸다는 내용이다.

동명대는 지난 8월 컬럼비아대학과도 캠퍼스 상호 활용 협약을 체결했다.

