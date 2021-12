정몽원 한라그룹 회장, 이탈리아 국가친선훈장 수훈

코로나19 초기 이탈리아 위한 기부금 모금 및 의료품 확보에 기여

[아시아경제 유제훈 기자] 정몽원 한라그룹 회장이 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령으로부터 국가친선훈장을 수여한다. 지난해 코로나19로 어려움을 겪은 이탈리아를 위해 기부금 모금운동 등에 적극 참여한 공로를 인정 받은 결과다.

한라그룹은 3일 정 회장이 서울 중구 주한이탈리아대사관저에서 페데리코 파일라 주한이탈리아대사 주관 하에 열리는 국가친선훈장 수여식에서 '오르디네 델라 스텔레 디 이탈리아(Ordine di Stella d'Italia)' 훈장을 수여 받는다고 밝혔다.

이 훈장은 이탈리아와 특정 국가 간 교류에 이바지한 이탈리아인 또는 외국인 중 이탈리아 외교협력부가 대통령에게 추천한 인물에게 수여된다. 이탈리아 공화국 친선훈장은 기사단 형식을 취하는데, 정 회장은 이 중 두 번째로 높은 지휘관(Commendatore)급 훈장을 받게 된다.

정 회장은 지난해 코로나19 대응에 힘쓰는 이탈리아를 위한 기부금 모금 운동에 적극 참영했으며, 제조업 분야의 오랜 경험을 바탕으로 이탈리아 총리실 산하 시민보호부와 롬바르디아주가 코로나19 방역에 필요한 의료품을 확보하는 데 기여한 바 있다.

정 회장은 선친인 정인영 회장이 '한-이탈리아 친선협회'를 창립한 이래 양국 친선 관계 증진을 위해 노력을 이어왔다. 협회는 이탈리아에 대한 특별한 애정과 관심을 공유하는 학계, 재계, 문화계 주요 인사로 구성됐다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr