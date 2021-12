위니아에이드, 사회복지공동모금회에 마스크 18만장 기부

[아시아경제 정현진 기자] 종합가전 유통·서비스 전문회사인 위니아에이드가 코로나19 극복을 위해 위니아 KF94 마스크 18만장을 사랑의열매 사회복지공동모금회에 기부했다고 3일 밝혔다.

이번 기부는 지난 9월 사회복지공동모금회와 '코로나 극복, 딤채 착한소비 캠페인' 협약을 맺고 전국 220여 곳의 위니아 스테이 전문점에서 고객들이 딤채 김치냉장고 1대를 구매하면 위니아 마스크 5장을 기부하기로 약정한 데 따른 것이다.

위니아에이드는 두 달간 위니아 스테이 전문점을 통해 딤채 김치냉장고를 3만5800대를 판매하고 위니아 마스크 18만장 적립을 완료했다. 적립된 마스크는 사회복지공동모금회 중앙회를 통해 코로나19로 도움이 필요한 소외계층에게 전달될 예정이다.

김준 위니아에이드 유통사업본부장은 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 펼쳐 나갈 것”이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr