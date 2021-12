[클릭 e종목] “엔씨소프트, 상당히 저평가된 상태”

한국·대만 등 핵심 시장에서 매출순위 1위 유지

한국투자증권 "엔씨소프트 목표주가 기존 92만원에서 107만원 상향"

[아시아경제 공병선 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 690,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 701,000 2021.12.03 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 엔씨소프트, 리니지W와 함께 주가 상승세 탈까주가 주춤해도 게임株 골라 담은 外人 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close 의 최근 출시작 ‘리니지W’가 여전히 한국과 대만 등 시장에서 매출 순위 1위를 이어가고 있다. 리니지W의 흥행에 따른 이익 증가가 아직 현재 주가에 반영되지 않은 저평가 상태라는 분석도 나온다.

3일 한국투자증권에 따르면 엔씨소프트는 한국과 대만 등 리니지 지적재산권(IP)의 영향력이 큰 핵심 시장에서 매출순위 1위를 유지했다. 비교적 한국의 다중접속역할수행게임(MMORPG)의 불모지인 일본에서도 구글플레이 기준 매출순위 23위를 기록 중이다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 “3분기 컨퍼런스에서 밝힌 것처럼 극초반 일주일 평균 일매출액이 120억원을 기록한 후 매출은 점진적으로 하향 안정화되고 있다”면서도 “리니지M, 리니지2M과 비교하면 속도 측면에선 더욱 안정적인 상황”이라고 평가했다.

리니지W의 흥행에 힘입어 올 4분기부터 실적 개선이 이뤄질 것으로 보인다. 실제로 리니지M은 출시 직후 분기였던 2017년 3분기 평균 일매출액은 59억9000만원을 기록했다. 아울러 리니지2M은 2019년 11월27일 출시돼 2019년 4분기 평균 41억원의 일매출액을 나타냈다. 이후 지난해 1분기엔 37억5000만원을 기록했다.

한국투자증권은 올 4분기와 내년 1분기 리니지W의 평균 일매출액을 각각 50억8000만원, 35억원으로 추정했다. 아울러 영업이익도 각각 전년 동기 대비 68.2% 증가한 2636억원, 같은 기간 431.3% 늘어난 3014억원으로 예상했다.

이에 한국투자증권은 엔씨소프트의 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 목표주가는 기존 92만원에서 107만원으로 상향 조정했다. 정 연구원은 “전날 리니지2M이 북미와 유럽 지역 29개국에 추가 출시돼 실적 개선을 기대할 수 있다”며 “현재 주가는 리니지W의 흥행에 따라 증가한 이익이 다 반영되지 않은 저평가 상태”라고 설명했다.

공병선 기자