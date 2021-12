[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부는 3일 신임 우정사업본부장에 손승현(56·사진) 4차산업혁명위원회 지원단장을 임명했다.

손 본부장은 충북 청주 운호고와 한양대 행정학과를 나와 행정고시 37회에 합격, 1994년 4월 임용됐다. 미래창조과학부 운영지원과장, 우정사업본부 경영기획실장, 과기정통부 감사관·정보보호네트워크정책관 등을 역임했다.

