광주 아파트 11층서 화재…발 빠른 대응으로 큰 피해 막아

광주 북부소방서 "공동주택 화재안전리더 교육 효과"

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 북구의 한 아파트 11층 가구에서 불이 났으나 관리사무소의 발빠른 대처로 큰 피해를 막았다.

2일 광주광역시 북부소방서(서장 김희철)에 따르면 지난 1일 17시께 북구 아파트 11층 세대 내에서 화재가 발생했다.

이 날 화재는 세대 내 거실 소파 위에서 발생하여 가구 및 집기류 등이 소실되는 재산피해가 발생했으나, 아파트 관계자의 신속한 신고와 인명대피 유도 및 옥내 소화전을 활용한 초기 대응 등 신속한 관계인 공동대응으로 피해를 최소화 했다.

소방서에 따르면, 이번 화재 대응은 공동주택을 대상으로 북부소방서에서 추진하는 '공동주택 화재안전리더'양성 교육이 올바르게 이루어졌다고 볼 수 있는 대표적인 사례라고 전했다.

공동주택은 여러 세대가 연속으로 거주하는 구조로 세대에서 화재가 발생하면 인근 세대로 확산되어 다수 인명·재산피해 발생이 우려됨에 따라 소방서에서도 중점적으로 교육을 실시하는 대상으로,

2019년도부터 올해까지 총 29개 대상 1101여명의 관리사무소 관계자를 대상으로 화재 초기 대처 및 인명 대피 요령 등의 소방안전교육을 실시하는 등 초기대처에 대하여 주안점을 두고 있다.

김희철 북부소방서장은 "공동주택 화재안전리더를 적극적으로 양성할 수 있도록 예방적 교육을 통해 능동적인 초기대응능력을 향상시키기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr