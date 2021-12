[포토]신한카드, GS리테일과 페이스페이 전략적 업무 협약 체결

신한카드는 2일 오후 서울 강남구 GS타워에서 GS리테일과 신한 페이스페이 제휴 업무 협약식을 열었다. 유태현 신한카드 디지털퍼스트본부장(오른쪽)과 김종서 GS리테일 플랫폼BU 전략부문장이 신한 페이스페이 업무 협약식을 마치고 기념촬영을 하고 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr