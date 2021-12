日 오미크론 막으려다 자국민 입국까지 막아…여론 들끓자 뒤늦게 철회

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 코로나19 새 변이 바이러스인 오미크론의 국내 유입을 막기위해 항공권을 팔지 못하게 막았다가 역풍을 맞고 있다. 자국민 입국까지 막으면서 과도한 조치라는 비난이 이어지면서다.

일본 국토교통성은 오미크론 유입을 막기 위한 입국 통제 대책으로 이달말까지 일본을 목적지로 하는 국제항공권의 신규 판매를 하지 말아달라고 각 항공사에 요청한 것으로 뒤늦게 드러났다.

이에 따라 일본 양대 항공사인 전일본공수(ANA)와 일본항공이 해당 항공권의 예약 판매를 중단했고, 일본인 해외 주재원과 출장자들은 연내 귀국할 수 없는 상황으로 내몰렸다.

이같은 사실이 1일 언론 보도를 통해 알려지면서 일본 국적자의 입국까지 제한하는 것은 과도한 대응이라는 비난이 들끓고 있다.

기시다 후미오 일본 총리는 논란이 불거진 지 하루 만인 2일 오전 관저에서 "일부 사람들에게 혼란을 초래했다"며 "일본 국민의 귀국 수요를 충분히 배려하도록 국토교통성에 지시했다"고 말했다.

국토교통성은 기시다 총리 지시를 받아 항공권 판매 중단 요청을 취소한다고 각 항공사에 통지했다.

일본 정부 대변인인 마쓰노 히로카즈 관방장관은 이날 기자회견에서 "오미크론 대책으로 하루 입국자 수를 최대 5000명에서 3500명으로 줄이기로 한 것에 맞춰 국토교통성이 12월 중 신규 항공권 판매를 중단토록 항공사 측에 요청했던 것"이라고 해명했다.

그는 그러나 일본 국민의 귀국 수요를 배려하라는 기시다 총리의 지시로 일률적인 판매 중단 요청을 철회했다고 설명했다.

일본 언론은 정부가 오미크론 유입을 차단하기 위한 검역 강화 대책이라고 내놓았던 항공권 판매 중단 조치가 과잉 대응이라는 지적 속에 사흘 만에 백지화한 모양새가 됐다고 전했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr