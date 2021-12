경상국립대 류성기 교수, ‘한국기계가공학회 학술상’ 수상

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교(GNU·총장 권순기)는 공과대학 기계공학부 류성기 교수가 2일 제주 신화월드 랜딩관에서 개최된 '2021년 한국기계가공학회 추계학술대회 정기총회'에서 '학술상'과 금 10돈의 부상을 수상했다고 밝혔다.

한국기계가공학회 학술상은 최근 3년간 JKSMPE 학술지와 SCI 학술지 등에 논문을 게재한 실적과 뛰어난 학술활동, 그리고 한국의 기계가공 및 생산설계공학 분야 발전에 기여한 공로가 가장 큰 과학자에게 수여된다.

류 교수는 경상국립대 인재개발원장, 창의적항공IT융합인력양성사업단장, 항공기부품기술연구소장, 산학협동센터장을 역임했다. 중소벤처기업부·한국산업기술평가원 등 정부기관의 평가위원으로도 봉사활동을 활발히 하고 있다.

그는 21년째 해마다 지역 산업체를 대상으로 최신 기계·항공기 부품설계 및 해석기술 세미나를 개최하고 있으며, 산학 공동기술 개발과 산업체 현장 애로기술을 해결해 왔다.

