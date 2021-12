전주한옥마을 쌍샘 우물 복원 ‘시동’

전주시, ‘전주 한옥마을 쌍샘 우물 복원 및 광장조성 사업’ 착공…내년 4월 준공

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 내년 4월까지 총사업비 5억원을 투입하는 ‘전주 한옥마을 쌍샘우물 복원 및 광장조성 사업’에 착공한다고 2일 밝혔다.

지속가능한 명품 한옥마을을 만들기 위해 오목대 인근에서 추진되는 이 사업은 과거 도로개설 사업으로, 사라진 쌍샘 우물을 복원하고 주변에 시민과 관광객들이 휴식을 취하고 문화를 즐기는 광장을 조성하는 방식으로 진행된다.

전주시는 전주 전통문화구역 지구단위계획 결정(변경)과 기본 및 실시설계 용역을 마무리한 상태다.

설계에 따라 완산구 교동 49-6번지 일원에는 원형우물과 사각우물 등 2개의 우물이 복원되며, 700㎡ 규모의 광장도 생긴다.

주변에는 실개천과 인공폭포도 조성되며, 교목 47주, 관목 155주, 초화류 500본 등도 식재된다.

벽화로 유명한 자만마을에서 전주향교 방향으로 위치했다고 알려진 쌍샘은 윗샘과 아랫샘이 나란히 있다 해서 쌍샘이라고 불렸다.

전주시는 쌍샘 우물이 복원되면 가장 한국적인 관광지를 지향하는 전주한옥마을의 정체성을 확립하고 한옥마을 관광객의 외연이 보다 확대될 것으로 기대하고 있다.

