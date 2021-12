광주 한 대학 학과서 졸업선물 비용 '강제모금' 논란

학벌없는 사회를 위한 시민모임 "교육부, 선·후배 위계문화 개선하라"

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 한 대학교 유아교육학과 학생회가 졸업선물 제공을 목적으로 후배들에게 강제 모금을 한다는 주장이 제기됐다.

2일 학벌없는 사회를 위한 시민모임에 따르면 해당 학교 유아교육학과 학생회는 1학년 3만 5000원, 2학년 1만 원, 3학년 5천원 등 학년별로 정해진 돈을 걷었다.

그동안 해당 학생회는 후배들에게 현금을 걷어 금(金)반지를 졸업선물로 제공해왔는데 2019년 갑작스런 금(金) 가격 인상 이후 현금을 지급하는 방식으로 변경해 강제 모금을 지속하고 있다는 것이다.

이에 시민모임은 "해당 학과 다수의 후배들은 '졸업선물 제공을 위한 모금은 악습'이라고 주장 하고 있다"고 밝혔다.

게다가 "일부 학생들은 유아교육학과 학회장과 학과장에게 악습이 대물림되지 않도록 도와달라며 피해를 호소했으나, 이를 묵인하고 있는 것으로 알려졌다"고 덧붙였다.

시민모임은 "졸업선물 강제 모금은 선·후배 위계 문화에서 발생하는 부조리로 대부분 대학에서 시정되었으나, 일부 학교의 경우 '내기만 하고 못 받고 가면 되나?'하는 불만이 갈등의 씨앗으로 남아 악습을 지탱하고 있다"고 지적했다.

이어 "졸업선물 강제 모금은 학년 위계질서를 기반으로 약자의 자율의지를 억압한다는 점에서 명백한 인권침해이다"며 "그런데도 악습이 끊이지 않고 있다면, 전국의 대학을 대상으로 선·후배 위계 문화에 대한 점검과 개선이 필요해 보인다"고 밝혔다.

시민모임은 "학교는 민주주의를 지키는 시민을 기르는 곳이다. 민주주의를 좀먹는 악습이 학교를 배회하고 있는 상황에 대해 교육당국은 엄중한 책임의식을 느껴야 마땅하다"며 졸업선물 강제모금 관련 전수조사와 해당 대학교 사안 관련 지도감독 등을 교육부에 촉구했다.

