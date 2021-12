안철수, 홍준표에 "한 수 배우고 싶다"…청년의꿈 '인증샷'

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 홍준표 국민의힘 의원에게 "왜 청년들은 홍준표 의원님을 좋아하고 열광할까요?"라는 질문을 남겼다.

2일 국민의당에 따르면 안 후보는 이날 오전 '청년의꿈'에 이 같은 제목의 글을 올렸다. 아이디는 '찰스형'이었다. 청년의꿈은 홍 의원이 만든 청년 플랫폼이다.

안 후보는 "한 수 배우고 싶습니다^^"라며 "안철수(찰스형) 올림"이라고 적었다. 이와 함께 직접 청년의꿈 페이지에 게시글을 올리는 모습의 사진을 첨부했다.

안 후보는 지난달 30일 윤석열 국민의힘 대선후보와 이재명 더불어민주당 대선후보의 청년 정치를 비판하며 청년의꿈을 언급한 바 있다. 안 후보는 "청년의꿈이 청년들의 성지로 자리매김하고 있다고 해서 들러보았다"며 "그곳은 기성세대 공간에 방 한 칸 내주듯 청년을 활용한 것이 아니라, 오롯한 청년의 생각과 대안으로 함께하는 공간이었다"고 말했다.

이어 그는 "기득권 양당의 대선후보들께서는 더이상 대한민국의 청년들을 표로만 바라보지 말고, 이곳에 가서 청년의 진솔한 이야기를 듣고, 진정성 있게 답해야 한다"며 "청년의 꿈 실현을 위해 함께 청년의꿈에 가볼 것을 권한다"고 했다.

