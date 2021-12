다날 1100억 자금 확보 성공…"전략사업 확장과 신규 투자 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 통합결제 비즈니스 전문기업 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 15,300 전일대비 50 등락률 +0.33% 거래량 21,339,364 전일가 15,250 2021.12.02 11:10 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 이 투자기관 지분 매각으로 약 1100억원의 대규모 자금을 확보했다고 2일 밝혔다. 이를 토대로 추진 중인 전략사업 대폭 확장 및 선제적인 신규 투자처 확보에 나설 예정이다.

다날은 지난 2017년 인터넷전문은행 케이뱅크 지분 투자에 참여했다. 최근 지분을 전량 매각해 약 670억원의 자금을 확보했다. 또 다날엔터테인먼트는 20조원의 기업가치로 화제가 된 두나무 지분을 매각함으로써 약 500억원의 자금을 확보했다. 다날엔터테인먼트는 2013년 케이큐브1호벤처투자조합을 통해 두나무에 초기 투자한 바 있다.

확보된 대규모 자금은 페이코인을 주축으로 한 결제 서비스의 글로벌 시장 확장과 계열사 및 외부 신사업 투자에 활용될 예정이다. 다날이 이뤄낸 혁신적 결제 기반의 생태계를 바탕으로 커머스, 콘텐츠, 금융 등 소비자들의 실생활과 직접적으로 연관되는 플랫폼 사업에 투자하여 가상세계와 실생활을 잇는 뉴노멀 시대의 종합금융플랫폼 선도기업으로 자리매김하겠다는 전략이다.

무엇보다 페이코인은 국내 200만 사용자, 10만여 가맹점 확보에 성공하고, 현재 일본, 동남아시아 등 글로벌 서비스 고도화를 추진 중인 것으로 알려져 이번에 확보된 자금이 해외시장 안착에 든든한 지원군 역할을 해줄 것으로 기대감을 높이고 있다.

또한 블록체인 기술 기반으로 급성장하는 메타버스, 대체불가토큰(NFT) 관련 시장에서 실질적인 가치를 창출할 수 있도록 다양한 융복합 서비스들이 추진된다고 다날 관계자는 전했다. 내년 상반기 출시되는 메타버스 플랫폼 ‘제프월드’에 NFT를 접목시켜 거래 신뢰도를 높인 재테크 라이프 커뮤니티 그라운드로 구현하는 것과 다날엔터테인먼트의 콘텐츠 사업 및 기술력을 활용한 콘텐츠 NFT 플랫폼 ‘다날메타마켓’이 대표적이다.

다날 관계자는 “추진 중인 사업은 속도를 높이고, 새로운 사업은 선제적으로 투자하는 ‘투 트랙 전략’으로 보유 자금을 효율적으로 운용할 것”이라며 “메타버스, NFT 외에도 BNPL(선구매 후결제), Defi(탈중앙화금융) 등 최근 각광 받는 사업에 다각도로 투자하여 다날 결제 생태계를 글로벌로 확장시켜나가겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr