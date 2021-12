수술실에서 3D 홀로그램 활용 기술, 본격 상용화 착수

KIST< 민간업체와 기술 이전 및 공동연구 개발 협약 체결

[아시아경제 김봉수 기자] 의사들이 환자의 병변 상태를 잘 알 수 있도록 환부의 X-ray, CT, MRI 영상을 3D 홀로그램으로 만들어 수술실에서 활용하는 기술이 본격적인 상용화에 들어간다.

한국과학기술연구원(KIST)은 2일 서울 본원에서 이안하이텍과 메디컬 홀로그램 시스템 개발을 위한 기술이전 및 공동연구 개발 협약을 체결했다.

KIST는 한형섭 생체재료연구센터 박사팀이 개발한 ‘메디컬 홀로그램 기술’을 이한하이텍에 이전해 공동으로 상업화 연구 개발을 추진한다. 글로벌 경쟁력 있는 모든 의료분야에 적용 가능한 의료보조용 메디컬 홀로그램 시스템 개발이 목표다.

앞서 한 박사는 강민구 인공지능연구단 박사 등과 함께 환자들의 X-ray, CT, MRI 영상을 3D 홀로그램화하는 기술을 개발한 바 있다. 즉 이들 영상을 촬영할 때 생성되는 의료용 표준 영상 포맷인 DICOM 파일을 학습화된 알고리즘을 통해 자동으로 최적화하여 3D 모델로 복원시키고 이를 초다시점 디스플레이에 홀로그램화 시키는 데 성공했다.

특히 실제 수술실 환경에서 의사의 수술 진행 상황을 고려하여 보조 컨트롤러 없이도 의사의 손이나 머리 동작만으로 홀로그램 영상의 제어가 가능하게 설계해 수술 중에 홀로그램 이미지를 쉽게 활용할 수 있게 했다. 연구팀은 향후 아산병원과의 실증연구를 통해 개발 제품(기술)의 실효성과 상용성을 극대화할 계획이다. 영화에서만 접해온 홀로그램 기술을 모든 의료분야에 적용 가능할 수 있게 한다는 것이다.

한 박사는 "차세대 의료보조용 홀로그램 시스템의 사용을 통해 종양, 뇌출혈, 간 이식 등의 수술에서 볼 수 있는 3차원 형태의 병변을 매우 효율적으로 이해할 수 있다"며 "수술을 집도하는 의사에게 공감각적 정보를 효과적으로 제공해 수술 성공률을 높이고 합병증을 예방할 수 있을 것이다"고 말했다.

KIST는 이안하이텍과 함께 빠른 시일 안에 성형외과, 정형외과, 산부인과, 치과 등의 병원에서 수술(시술) 후 결과 모습을 홀로그램을 통해 시뮬레이션 등을 진행할 수 있는 제품 등을 출시할 계획이라고 밝혔다. 이번 기술 이전의 기술료는 선급금 10억 원이며, 추가적으로 개발 및 최적화 진행에 따른 마일스톤도 책정됐다.

