롯데리아, 2021 레전드버거 유러피언프리코버거 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 롯데리아가 지난 8월부터 9월까지 진행한 ‘2021 대한민국 대표버거 레전드버거’ 선발전에 최종 우승한 메뉴 ‘유러피언프리코치즈버거’를 출시한다고 2일 밝혔다.

2021 레전드버거 유러피언프리코치즈버거는 네덜란드산 스모크 치즈로 만든 패티와 소고기 패티의 중량을 과거 제품 대비 55% 늘려 식감을 살렸다. 올리브, 파프리카, 양상추 등으로 버거의 볼륨감을 더욱 높여 더욱 풍성하게 구성했다.

롯데리아는 유러피언프리코치즈버거 출시에 앞서 자사 주문 앱 ‘롯데잇츠’의 기존 가입 고객을 위해 콤보 메뉴를 할인 된 금액으로 구매 할 수 있는 모바일 다운로드 쿠폰을 공개했다. 쿠폰은 3시간 반만에 선착순 1만개가 조기 소진됐다.

롯데리아는 또 ‘차범근’ 전 축구 국가대표 감독을 제품 모델로 촬영한 영상을 라이브로 공개한다.

오는 19일까지 ‘YOULOVE피언 팬클럽’ 모집 이벤트를 통해 퀴즈 참여자 중 ▲아이패드 ▲버버리 머플러 ▲다이슨 애어랩 등 랜덤 당첨자를 선발한다.

한편 롯데리아 2021 대한민국 레전드 버거 선발 전에는 SNS 영상은 총 182만뷰, 레전드버거 투표 수는 약 70만을 기록하는 등 많은 소비자의 관심을 받았다.

