이노션, ‘2021 대한민국 광고대상’ 최다 수상

[아시아경제 임춘한 기자] 이노션 월드와이드는 ‘2021 대한민국 광고대상’에서 대상 4개 등 총 11개상을 받으며 국내 광고회사 가운데 최다 수상을 기록했다고 2일 밝혔다.

이노션은 총 7개 부문 중 TV 부문, 오디오 부문, 이노베이션 부문, 소셜커뮤니케이션 부문에서 각각 대상을 차지했다. TV부문 대상을 받은 ‘KCC건설 스위첸 등대프로젝트’ 캠페인은 아파트 노후 경비실의 환경 개선을 통해 경비원들이 조금 더 나은 환경에서 지낼 수 있도록 지원하는 사회공헌 프로그램이다. 이 캠페인은 유튜브 조회수 약 3320만회를 기록했다.

이노베이션 부문에서 대상을 차지한 ‘현대자동차그룹 리틀 빅 이모션’ 캠페인은 감정인식 차량 컨트롤 기술이 적용된 키즈 모빌리티가 어린이의 치료과정에 도움을 주는 프로젝트 영상이다. 세계 3대 광고제 중 하나인 ‘2021 미국 뉴욕 페스티벌 광고 어워드’에서 은상을 수상했으며, 레드닷 디자인 어워드에서 필름&애니메이션 부문에서도 최우수상을 받았다. 이밖에 ‘SK하이닉스 ESG(환경·사회·지배구조)’ 캠페인은 소셜커뮤니케이션 부문에서, ‘기아 스포티지’ 캠페인이 오디오 부문에서 각각 대상을 추가했다.

이용우 이노션 대표이사는 “이노션이 한국 1위 광고회사에 2년 연속 선정되고 다수의 국제광고제에서도 많은 상을 받았는데, 최고 권위의 대한민국 광고대상에서 최다 수상을 하게 돼 올해를 기분 좋게 마무리하게 됐다”며 “앞으로도 많은 사람이 공감할 수 있는 캠페인을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr