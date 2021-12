총지출 정부안보다 3조원 증액

[아시아경제 장세희 기자]여야가 정부 제출안 604조원에서 3조원가량 늘어난 총 607조원 규모의 내년도 예산안에 잠정 합의했다.

윤호중 더불어민주당 원내대표와 김기현 국민의힘 원내대표는 1일 오후 국회에서 진행한 예산 협의에서 이같이 합의했다.

회의에 참석한 핵심 관계자에 따르면 세입 예산이 4조7000억원 증액됐고, 세출 예산을 정부 제출 범위 내인 5조6000억원 감액하기로 했다. 아울러 총지출은 정부 제출안보다 3조원가량 확대하기로 했다.

