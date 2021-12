내일 한파 주의…아침 최저기온 -10∼3도

아침 최저기온 -10도에 달하는 곳도

[아시아경제 장세희 기자]2일은 1일보다 기온이 더 떨어져 아침 최저기온이 -10도에 달하는 곳도 있겠다.

기상청은 2일 아침 기온이 전날(-4∼6도)보다 2∼5도 떨어지고 바람도 강하게 불면서 체감온도가 더 낮아져 춥겠다고 1일 예보했다.

2일 아침 최저기온은 -10∼3도, 낮 최고기온은 5∼11도가 되겠다.

시도별 아침 최저기온은 서울 -4도, 인천 -3도, 수원 -4도, 춘천 -7도, 강릉 -1도, 대전 -4도, 세종 -4도, 전주 -2도, 광주 -1도, 대구 -3도, 울산 -2도, 부산 -1도, 제주 7도 등이다.

이날 전국은 구름이 많겠으나, 동해안은 맑겠다.

오후에 경기북부와 강원영서북부에는 비 또는 눈이 조금 오는 곳이 있겠고 밤부터 충남남부와 전북에는 비가 조금 오는 곳이 있겠다.

또 오후에 서울·경기남부, 오후부터 밤사이 강원영서남부와 전남북부, 제주도에는 가끔 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 경기북부·강원영서북부·충남남부·전북·서해5도에서 5㎜ 미만이다.

예상 적설량은 경기북동부, 강원영서북부에서 1㎝ 내외로 전망됐다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr