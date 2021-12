볼보자동차 "고객감사 이벤트 '볼보 게임' 실시"

[아시아경제 이창환 기자] 볼보자동차코리아가 고객 감사 이벤트인 ‘볼보 게임(Volvo Game)’을 연말을 맞아 실시한다고 1일 밝혔다.

볼보차는 이날부터 한 달 동안 전국 공식 서비스센터를 방문한 모든 고객에게 3가지 볼보자동차 레인지와 ‘달라호스(Dala horse)’ 형태로 구성된 달고나 키트를 증정한다고 설명했다.

달라호스는 ‘행복을 나르는 말’이라는 의미를 지닌 스웨덴의 대표 민속 공예품 중 하나다.

이를 활용해 다음달 14일까지 인스타그램에 완성된 달라호스 달고나를 지정된 해시태그(#볼보게임, #달라호스챌린지)와 함께 인증한 고객에게 추첨을 통해 바이레도 핸드크림(총 200명)을 증정하는 ‘달라호스 챌린지’도 진행된다.

송경란 볼보자동차코리아 고객 서비스 총괄 전무는 "이번 이벤트를 통해 가족들과 함께 한 해를 마무리 하고 새로운 시작을 다짐하는 색다른 추억을 만드시길 기원한다"고 말했다.

