[아시아경제 김종화 기자] 노루그룹은 주력 계열사인 ㈜노루페인트 대표이사 사장에 조성국 부사장(사진)을 승진 선임하는 등 1일자로 정기 임원인사를 단행했다.

1959년생인 조 사장은 1988년 노루페인트입사, 2013년 노루페인트 상무보를 거쳐 2019년 대표이사 부사장으로 활약했다.

노루그룹은 대표이사 승진외에도 상무와 상무보 승진 7명에 대한 인사도 단행했다.

<승진>

◇상무

노루페인트 백승찬, 노루페인트 김승태, 노루오토코팅 설병관

◇상무보

노루페인트 김동혁, 노루페인트 이수민, 노루비케미칼 안재범, 노루코일코팅 박재식

