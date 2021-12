[단독]대한항공 주주들 "50%이상 노선 조정"…이달 중 통합 조건부 승인 요청

점유율 절반 이하 줄이기 합의

LA·프랑크푸르트 등 유력 거론

미래 경쟁력 훼손은 경계

대한항공과 아시아나항공의 통합 일정이 우리나라 공정거래위원회를 비롯한 유럽연합(EU), 미국, 중국, 일본 등 주요 국가 경쟁당국의 기업결합 심사에 발목이 잡힌 가운데 대한항공 주요 주주들이 일부 독과점 노선 점유율 조정이라는 카드를 꺼내 들었다. 양 사 통합 시 점유율이 50%가 넘는 노선이 모두 조정 검토 대상으로, 로스앤젤레스·파리 등 북미·구미지역 황금 노선도 다수 포함된다.

1일 항공업계에 따르면 최근 KDB산업은행 등 한진칼의 주요 주주들은 대한항공과 아시아나항공의 통합 시 노선 점유율 50% 이상을 차지하는 일부 국제선 노선의 점유율을 절반 이하로 줄이는 데 뜻을 모으고 이달 중 공정위에 조건부 승인을 요청하기로 했다.

국토교통부에 따르면 양 사 통합 시 운항 횟수 기준 독점노선은 카트만두·밀라노·취리히·베니스·자그레브·로스앤젤레스 등이며, 외국항공사를 포함해 점유율이 50% 이상에 이르는 곳은 울란바토르·로마·파리·델리·뭄바이 등이다. 이 외에 업계에서는 프랑크푸르트·바르셀로나·뉴욕 등도 양 사 통합 시 중복노선 점유율이 50% 이상을 차지하는 것으로 파악하고 있다.

이 중 우선적으로 북미·구미지역 일부 노선의 점유율을 낮추는 방안이 유력하게 거론되고 있다. 로스앤젤레스·프랑크푸르트 등의 노선이 대표적이다. 이 같은 방안에 한진칼 주요 주주의 하나인 사모펀드(PEF) KCGI와 반도그룹 등도 최근 찬성 입장을 표명한 것으로 알려졌다. 다만 회사의 미래 경쟁력을 훼손할 정도의 운수권 및 슬롯 축소까지 이어져선 안 된다는 게 이들의 기본 입장이다.

다만 회사의 미래 경쟁력을 훼손할 정도의 운수권 및 슬롯 축소까지 이어져선 안 된다는 게 이들의 기본 입장이다.

이동걸 산은 회장은 전날 온라인 기자간담회에서 "미래 경쟁력을 훼손할 정도로 운수권을 축소하거나 슬롯을 줄인다면 사업량 유지를 전제로 한 고용 유지 및 경쟁력 제고 등이 어려워질 수 있다"며 "항공산업 종사자의 일자리 보존, 국내 항공산업의 경쟁력 제고와 회복이라는 통합 취지를 살릴 수 있는 적절한 조치를 기대하고 있다"고 밝혔다.

