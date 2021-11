롯데슈퍼, 매장·물류센터서 태양광 발전…“ESG 경영 강화”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데슈퍼는 원주점, G은평점 등 10개 매장과 신갈물류센터 옥상에 총 5199㎡ 규모의 태양광 발전 설비를 설치했다고 1일 밝혔다.

롯데슈퍼는 현재 전국의 점포와 물류센터에서 한해 12만9327MWh의 전기를 사용하고 있다. 이번 태양광 발전 설비 설치로 연간 1360MWh의 전력을 생산할 수 있고, 전체 전기 사용량의 10%를 친환경 에너지로 대체하게 됐다. 이를 통해 전기 요금 절감과 연간 628톤의 온실가스 감축 효과가 기대된다.

롯데슈퍼는 온실가스 배출량 감소에 기여하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 앞장서기 위해 앞으로 태양광 발전 설비를 늘려 나갈 예정이다.

롯데슈퍼 관계자는 안전관리팀 팀장은 “향후 지속적으로 태양광 발전 설비 시설을 확대해 환경보존 및 지속 가능한 발전에 기여하고자 한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr