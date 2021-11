[포토]노현송 강서구청장 ‘Save Afghan Women’ 챌린지 동참

[서울시 자치구 포토 뉴스] 김수영 양천구청장 ‘2021 서울 미래교육 협약식’ 참석

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장이 30일 오전 구청 집무실에서 아프가니스탄 여성들의 인권보장을 위한 ‘Save Afghan Women’ 챌린지에 동참했다.

노 구청장은 아프가니스탄 여성과 아동의 생명권과 기본권이 크게 위협받고 있는 상황이라며, 문제해결을 위한 국제사회의 관심과 연대를 강조했다.

‘Save Afghan Women’ 챌린지는 탈레반으로부터 생명과 인권을 위협받고 있는 아프가니스탄 여성과 아이들에 대한 국제사회의 관심을 촉구하기 위해 시작됐다.

노현송 구청장은 “생명과 인권은 인간의 가장 기본적이고 보편적인 권리이며, 전 세계 어느 곳에서도 인권이 탄압받는 일은 없어야 한다”며 “아프간 여성들이 하루속히 인간다운 삶을 영위할 수 있도록 많은 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.

손창완 한국공항공사장 지명을 받아 동참한 노현송 구청장은 챌린지를 이어갈 다음 주자로 이성 구로구청장, 박겸수 강북구청장, 이승로 성북구청장을 지목했다.

김수영 양천구청장이 30일 오후 1시 서울시교육청 대강당에서 개최된 ‘2021 서울 미래교육 협약식’에 참석해 조희연 서울시교육감과 기념촬영을 했다.

‘서울 미래교육 협약(전체협약)’은 질 높은 공교육과 지속가능한 어린이 청소년 행복 교육도시 실현을 목표로 서울시교육청과 협약참여를 희망하는 자치구간 추진됐다.

이번 전체 협약을 통해 서울특별시교육청과 양천구는 ▲기후위기 극복과 미래사회 대비를 위한 ‘환경, 미래’, ▲교육격차 완화와 행복한 성장을 위한 ‘통합복지’, ▲민관학 협력을 기반으로 한 ‘혁신교육지구’ 등 3가지 분야에 협력을 추진하게 된다.

아울러, 이번 ‘전체 미래교육 협약’에 이어 12월 중으로 자치구별 교육현안을 담은 서울시교육청과 자치구의 ‘1:1 미래교육협약’도 추진될 예정이다.

오승록 서울 노원구청장은 30일 오전 11시30분 구청장실에서 열린 스마일팜 성품 전달식에 참석했다.

스마일팜은 코로나19로 인해 어려움이 가중되고 있는 올 겨울 지역내 취약계층 지역주민들에게 도움이 되길 바란다며 소고기 700kg(2,800만원 상당)을 기부했다.

기부된 물품은 동주민복지협의회를 통해 관내 취약계층에게 배부될 예정이다.

전달식은 오승록 구청장과 김천석 스마일팜 대표 등이 참석한 가운데 성품 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “어려운 시기에 이렇게 큰 선물을 전해주셔서 감사드린다”며 “도움이 필요한 곳에 소중히 쓰일 수 있도록 노력하겠다”며 고마움을 전했다.

