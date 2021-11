당정, 내년도 예산안 합의 불발…손실보상·지역화폐 입장차

[아시아경제 오주연 기자] 당정이 내년도 예산안에 입장 차이를 보이면서 30일 진행한 관련 협의가 불발됐다.

이날 더불어민주당 예산결산특별위원인 조오섭 의원은 국에서 열린 당정 예산 협의 후 기자들과 만나 "서로의 입장만 확인한 정도였고, 결론에 이르진 못했다"고 말했다.

조 의원은 "주로 소상공인 지원 문제 관련해서 액수에 대한 입장차가 있고, 지역사랑 상품권과 관련된 방법·액수에 대한 입장(도 달랐다)"고 전했다.

조 의원은 "당의 입장은 국민들이 원하고 있고, 소상공인에게 효과도 입증됐으니 최대한 두텁게 하자는 얘기"라면서 "재정당국에서는 규모 면에서 조금 난색을 (보였다)"고 했다. 그러면서 "당은 국민들이 조금 더 실익이 될 수 있도록 하자는 얘기"라며 "소상공인과 국민에게 도움이 되는 방향으로 가야한다는 게 당의 입장"이라고 거듭 강조했다.

당정은 늦어도 예산안 법정 처리 시한(2일) 하루 전인 내일 오전에 다시 만나 수정안을 만들고 논의를 이어갈 것으로 보인다.

조 의원은 소상공인 손실보상과 관련해 "업종별 지원, 비대상업종 지원 등에 대해 전반적으로 논의하고 있다"면서 "오전이 될 지 오후가 될 지 모르겠지만 내일 다시 만날 것"이라고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr