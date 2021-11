문체부 등 5개 기관, '코리아 둘레길' 활성화 위한 업무협약 체결

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육장관부는 행정안전부, 농림축산식품부, 해양수산부, 전국시장군수구청장협의회와 '코리아 둘레길 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 30일 밝혔다.

코리아 둘레길은 우리나라 외곽의 기존 길을 연결해 조성했다. 총 4544㎞에 이르는 국내 최장 거리 걷기 여행길이다. 비무장지대의 디엠지(DMZ) 평화의길, 동해의 해파랑길, 남해의 남파랑길, 서해의 서해랑길로 이뤄져 있다.

5개 기관은 업무협약에 따라 공동으로 노선을 관할하고 있는 기초 지자체와의 협력을 강화해 더 체계적이고 효율적인 관리 운영체계를 구축할 계획이다. 한국관광공사 등 관련 공공기관이나 지역 민간단체와 협력해 ▲문체부는 운영과 홍보 ▲행안부는 접경지역 관광 ▲농식품부는 농촌관광 ▲해수부는 어촌관광 ▲시군구협의회는 노선 관리와 지역콘텐츠 분야를 담당한다.

아울러 정부는 한반도 가장자리를 연결하는 ‘코리아 둘레길’을 ‘상생’, ‘평화’, ‘건강’의 가치를 담아 전 세계인이 즐겨 찾는 관광콘텐츠로 본격 육성한다.

코리아둘레길을 자연과 지역 문화, 관광, 지역 간 연계를 강화하는 핵심 자원으로 만들기 위해 ▲통합 정보제공 시스템(두루누비) 개편 ▲테마 콘텐츠 발굴 및 지역 관광자원과 연계한 상품 개발 ▲국내외 홍보 마케팅 강화 및 국민 참여 확대 ▲안내센터 확충 및 편의 제공 확대 ▲친화적 걷기 여행 환경 조성을 추진한다.

이에 문체부는 코리아 둘레길에서 걷기 여행을 편하게 할 수 있도록 내년에 코리아 둘레길 안내센터(쉼터) 운영 사업을 새롭게 추진해 안내 체계를 확충하고 걷기 여행 맞춤형 서비스를 확대 지원한다. 농식품부와 해수부는 농어촌 민박과 어촌체험 휴양마을의 시설 및 콘텐츠가 안내센터 및 걷기 여행 프로그램과 긴밀하게 연계될 수 있도록 협력할 예정이다. 이와 더불어 행안부는 ‘디엠지(DMZ) 평화의길’ 횡단노선과 접경지역 관광을 활성화하기 위해 코리아 둘레길과 연계한 콘텐츠를 발굴하고 정보를 공유할 계획이다. 시군구협의회는 각 지자체를 통해 코리아 둘레길 노선 정비와 안내센터 운영에 적극적으로 참여한다.

문체부 관계자는 “코로나19 이후 걷기 여행에 대한 관심과 수요가 높아진 만큼 코리아 둘레길을 전 세계인에게 사랑받는 대표적인 걷기 여행 콘텐츠로 육성할 필요가 있다"면서 "이번 업무협약이 코리아 둘레길을 세계적 관광콘텐츠로 만드는 것은 물론 지역관광이 회복되는 마중물이 되도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

