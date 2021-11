한라그룹, 임원 인사…정몽원 'CEO 중심 성장경영' 선언

[아시아경제 유제훈 기자] 한라그룹 ㈜ 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 55,200 전일대비 1,000 등락률 -1.78% 거래량 339,010 전일가 56,200 2021.11.30 14:41 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일만도, 3분기 영업이익 531억…전년동기대비 19%↓[클릭 e종목]만도, 생산차질 불가피…전기차 모델 공급 증가 기대 close 최고경영자(CEO)에 조성현 사장을 임명하는 등 'CEO 중심 성장 경영'을 골자로 한 임원 인사를 단행했다고 30일 밝혔다.

한라그룹은 이번 인사를 통해 지주사와 자동차·건설 섹터 체제로 전환, 계열사 CEO가 민첩한 의사결정을 할 수 있도록 자유와 책임을 부여키로 했다고 전했다.

먼저 최경선 ㈜ 한라홀딩스 사업부문 부사장, 운팔주 ㈜HL클레무브 부사장은 각기 사장으로 승진 발령됐다.

또 조 사장은 만도 3개 BU(브레이크, 스티어링, 서스펜션), HL클레무브, 만도 브로제 등 제조업 분야를 총괄하는 자동차 섹터장을 맡았다. 이외 ㈜ 한라홀딩스 지주부문과 사업부문을 두루 관장하는 총괄사장엔 홍석화 한라홀딩스 사장이 선임됐으며 건설섹터장으론 이석민 ㈜한라 사장이 임명됐다.

한라그룹은 이들 섹터장을 구심점으로 CEO 중심 성장 경영을 펼치는 한편. 제조업, 건설 비즈니스 포트폴리오를 재정비하고 기존 섹터와 차별화 된 영역은 물론 스타트업 투자 등 인오가닉(Inorganic) 성장에도 박차를 가한다는 계획이다.

그 일환으로 그룹 CTO 겸 자동차 섹터 모빌리티 솔루션 테크 그룹 리더에 최성호 만도 부사장이 발탁됐으며, 만도 브레이크 BU장은 첨단 브레이크 시스템 개발 전문가인 박도순 부사장이 선임됐다.

정몽원 회장은 한라홀딩스 회장, 그룹 CHRO(Chief Human Resources Officer)로서 신사업 개척·투자와 인재발굴·양성에 집중하며 새로운 영역에서의 성장에 전념할 계획이다. 정 회장은 "진정한 성장은 다양한 분야에서의 호기심과 이를 실행하는 용기에서 시작된다"며 "리더의 자유와 책임, 젊은 열정이 대담하게 변화하는 한라를 만들 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr