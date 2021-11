동명대, ‘교양교육컨설팅 우수개선대학’ 교기원 선정 TOP 10 선정

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산 동명대학교가 한국대학교육협의회 부설 한국 교양 기초교육원이 선정 발표한 2021년 대학 교양교육 컨설팅 우수개선대학 TOP10에 포함됐다.

교양교육 컨설팅 우수개선대학 TOP10으로 ▲최우수에 아주대, 우석대, 서울신학대, 한라대 ▲우수에 경남대, 덕성여대, 동명대, 순천대 ▲개선에 인하대, 전북대가 선정됐다.

동명대의 ‘우수’ 선정은 교양교육 개선 성과와 우수 사례의 종합적 검토를 거친 것이다.

선정은 컨설팅 이후 개선 성과의 충실성, 개선사례의 적합성, 활용 가능성 3개 기준으로 평가된 결과이다.

동명대의 대표적 개선 사례는 교양교육의 기반 강화와 내부역량 강화를 위해 ▲교양교육의 목표 재정립 ▲교과목 편성 기준의 구체화 ▲교과목 개폐, 운영 등 기준 명료화이다.

대학은 실천을 위해 핵심 역량기반의 교양 교육체제 개발과 교양교육 과정을 전면 개편해 교양 교과의 정합성을 확보했다.

동명대는 결과를 오는 12월 9일 ‘2021년 대학 교양교육 컨설팅 우수개선 사례발표회’에서 공유할 예정이다.

동명대학교 학부 교양 대학 학장 감영희 교수는 “재학생의 교양 교과에 대한 양질의 학습권 향상을 위해 더욱 노력할 것”이라고 말했다.

동명대는 3無(무학년-무학점-무티칭)의 실천적 혁신 교육을 시행하는 두잉(Do-ing)대학을 진행 중이다.

두잉대학은 어떠한 세상이 오더라도 살아남을 수 있는 역량을 길러주는 것이 목표이다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr