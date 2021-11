“모두 미리 기쁜 크리스마스!” … 경북 경산시가족센터, 나눔장터 열어

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 경산시 건강가정·다문화가족지원센터가 지난 27일 나눔장터 ‘모두의 미리 크리스마스’를 열었다.

자녀 돌봄 품앗이 회원과 지역주민을 대상으로 열린 행사는 건전한 소비와 나눔 공동체 문화를 조성하기 위해 개최됐다.

장난감과 도서 나눔장터, 크리스마스 화환 만들기, 베스트 품앗이그룹 투표 등이 진행됐고 행사의 수익금은 센터 내 도움이 필요한 가정에 쓰일 예정이다.

센터의 공동육아 나눔터와 장난감도서관은 보드게임, 코딩, 독서 교실 등 참여형 프로그램과 공동으로 자녀를 양육하는 품앗이 활동, 놀이공간 제공, 장난감 대여 등을 하고 있다.

정유희 센터장은 “자원을 재활용하고 나눔을 실천하는 시간인 나눔장터를 더 활성화하고 부모와 자녀가 함께하는 프로그램을 다양하게 준비하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr