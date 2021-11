NH농협 광양시지부,농산물 김장김치 복지재단에 전달

연말연시 맞이 복지재단에 농산물 꾸러미, 김장김치 전달



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] NH농협은행 광양시지부(지부장 임성재)는 지난 29일 복지재단에서 연말연시를 맞아 농산물 꾸러미(70박스), 김장김치(5kg / 50박스) 총 300만원 상당을 (재)광양시사랑나눔복지재단(이사장 김재경)에 전달했다.

이날 전달된 농산물 꾸러미와 김장김치는 관내 사회복지시설에 배부되어 사용이 될 예정이다.

NH농협은행 광양시지부 임성재 지부장은 “NH농협은행 광양시지부가 연말연시를 맞이하여 관내 사회복지시설을 위해 농산물 꾸러미와 김장김치 나눔 활동을 할 수 있어 기쁘다.”며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동으로 지속적인 나눔을 실천하고, 지역 주민이 사랑하는 NH농협은행 광양시지부가 될 수 있도록 노력하겠다.”고 전했다.

(재)광양시사랑나눔복지재단 김재경 이사장은 “코로나 19로 힘든 시기에도 NH농협은행 광양시지부가 연말연시를 맞이하여 사회복지시설 위해 농산물 꾸러미와 김장김치를 지원해 주셔서 감사드린다.”며 “지원해 주신 물품들을 사회복지 시설에 잘 전달하여 복지사각지대 해소에 힘쓰겠다.”며 “아낌없이 후원해 주신 NH농협은행 광양시지부에 감사의 마음을 전한다.”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr