강진군, 군민평가단 2021 군정 주요 사업 평가회의 개최

강진읍 상권 활성화 사업 2021년 최우수 군정 주요 사업 선정



[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군이 지난 26일 군청 대회의실에서 군민평가단, 관계 공무원 등 50여 명이 참석한 가운데 2021년 군민평가단 군정 주요 사업 평가 회의를 개최했다.

30일 군에 따르면 군민평가단은 공개 모집을 통해 군민 및 관련 분야 전문가 등 총 25명으로 구성됐으며, 기획환경문화, 일자리 경제, 복지 여성, 농수축산, 안전 건설 소방 등 5개 분야에 대해 평가한다.

이날 회의는 해당 사업 담당 팀장의 사업 추진사항 설명과 평가단의 정책 건의 및 질의응답 순으로 진행됐다. 군민평가단은 상반기 선정한 공모사업 유치 및 국·도비 확보 총력 사업 외 21건 사업을 평가해 5개 우수사업을 선정했다.

평가 결과 최우수 일자리창출과 ‘강진읍 상권활성화사업’, 우수 상하수도사업소 ‘마을하수도 정비사업’, 장려 기획홍보실 ‘공모사업 유치 및 국·도비 확보 총력’, 주민복지실 ‘행복한 아이, 꿈을 키워가는 지역 만들기’, ‘더불어 행복한 장애인 복지증진’ 사업이 각각 선정됐다.

이승옥 군수는 “군민과 소통하고 군민의 의견이 군정 시책이 되는 열린 행정을 위해 군민평가단의 활발한 활동을 기대한다”며 “앞으로도 평가단이 제시한 의견들을 적극적으로 수렴해 내실 있는 군정 운영이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

