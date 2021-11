[아시아경제 임춘한 기자] GS더프레시는 다음달 1일부터 7일까지 연말 홈파티를 위한 필수템인 밀키트를 30% 할인한 가격에 선보인다고 30일 밝혔다.

이번 행사에서는 국, 찌개, 탕류와 파트타, 볶음류 등 총 21종의 밀키트를 준비했다. 인기 상품으로는 한 마리 통째로 동태탕, 밀푀유 나베 등이 있다.

지난해에 이어 올해도 소비자들이 밀키트를 많이 찾고 있다. GS더프레시에 따르면 올해 11월까지 밀키트 매출은 전년 동기 대비 약 30.2% 증가했다.

GS수퍼마켓 관계자는 “이번 행사는 간편식 수요가 많아지는 고객 수요에 맞춰 밀키트 모음 진열 쇼케이스를 신설했다”며 “앞으로도 고객들이 손쉽게 요리할 수 있도록 다양한 상품을 기획해 나갈 예정”이라고 말했다.

