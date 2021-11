청호나이스, '임영웅 광고' 조회수 2000만뷰 돌파

4월부터 청호나이스 광고 모델로 활동

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 공식 유튜브 채널에서 '임영웅 광고'의 조회 수가 합산 2000만뷰를 돌파했다고 30일 밝혔다.

청호나이스 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 임영웅 출연 광고는 '청호 언택트 얼음정수기', '청호 뉴히어로 공기청정기' 등 총 18편이다. 특히 지난 6월 출시된 '청호 언택트 얼음정수기' 광고 영상은 터치 없이 작동이 가능한 제품의 장점을 다양한 사용 환경에 적용해 효과적으로 전달했다. 해당 시리즈는 큰 호응을 얻으며 조회수 1000만 뷰를 넘어섰다.

청호나이스 광고 모델로 활동 중인 임영웅은 12월 중 청호나이스의 커피머신얼음정수기 '청호 에스프레카페' 제품 광고촬영도 진행할 예정이다.

한편 청호나이스는 유튜브, 인스타그램, 블로그 등 8개 SNS 채널을 운영, 각 채널별 특성에 맞춘 다양한 콘텐츠를 통해 고객과 소통하고 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr