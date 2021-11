[아시아경제 문혜원 기자] KFC가 넷플릭스 드라마 ‘오징어게임’으로 인해 전세계적으로 화제가 되고 있는 달고나를 이용한 ‘달고나비스켓’을 한정 출시했다고 30일 밝혔다.

드라마 ‘응답하라 1994’의 에피소드에도 등장했던 KFC의 비스켓은 현재까지 오랫동안 많은 사랑을 받고 있는 대표적인 사이드 메뉴다.

새롭게 나온 달고나비스켓은 달고나의 맛과 향을 비스켓으로 재현한 제품이다. 풍미 가득한 부드러운 비스켓에 달고나 특유의 달콤한 맛과 색깔을 입힌 것이 특징이다. 시즌 한정으로 출시됐으며, 전국 KFC 매장 또는 딜리버리를 통해 구매할 수 있다.

