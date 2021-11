"농협 인증 우리 쌀, 간편하게" G마켓·옥션, '농협 쌀 연말 특가' 기획전

[아시아경제 김유리 기자] G마켓과 옥션은 연말연시를 맞아 농가 판로 확대를 위한 '농협 쌀 연말 특가' 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다. 12월31일까지 고품질의 국내산 양곡을 특가 판매한다.

이번 기획전에서는 '농협 한토래 경기미 참드림'(20kg)과 '농협 한토래 단일품종 삼광쌀'(20kg)을 각각 9% 할인된 가격에 만날 수 있다. 두 제품 모두 농협의 최신 미곡종합처리장에서 철저하게 관리, 가공한 안전하고 믿을 수 있는 쌀이라는 설명이다. 스마일배송을 통해 받아 볼 수 있다. 12월1일부터는 두 가지 상품에 한해 1만원 이상 구매 시 최대 5000원까지 할인 받을 수 있는 '농협양곡 5% 중복쿠폰'도 추가 지급한다.

이외에도 인기 산지 별 대표 쌀을 10kg, 20kg 등 실속 있는 용량으로 한자리에 선보인다. '만세보령통합 삼광미골드'(10kg), '이천남부 임금님표 이천쌀'(10kg), '대야농협 큰들쌀 신동진'(20kg) 등이 행사 대상이다. 1인 가구를 위한 4kg, 7kg 소포장 제품도 준비했다.

자세한 행사 내용은 G마켓과 옥션에서 '농협 쌀 연말 특가' 배너를 클릭하면 확인할 수 있다. 김민정 G마켓 지자체팀 매니저는 "연말 물가를 안정시키고 품질 좋은 국산 농산물 판로 확대를 위해 특별 기획전을 준비했다"며 "질 좋은 고품질 국내산 농협 쌀을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

